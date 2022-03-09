Haber Giriş: 9 Mart 2022 Çarşamba 08:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meksika'da gizli bir mezarda 11 ceset bulundu
[Fotoğraf: AA]
Meksika'nın Sonora eyaletinde gizli bir mezarda yapılan kazıda 11 ceset bulundu.
Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı San Luis Rio kasabasında, gizli bir mezardan çok sayıda ceset çıktı.
Yetkililer, mezardan çıkarılan cesetlerin 2'si kadın, toplam 11 kişiye ait olduğunu açıkladı.
Kriminal Soruşturma Dairesi (AMIC), cesetlerin yanında çok sayıda kişisel eşyanın da tespit edildiğini duyurdu.
Kurbanların çeteler arasındaki hesaplaşma sonucunda öldürüldüğü düşünülüyor.
Meksika'da kayıpları arama komisyonu raporlarına göre, ülkede kayıp ihbarı verilen 94 bin 500 kişiden haber alınamıyor.
Etiketler: Meksika
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