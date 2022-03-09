Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı San Luis Rio kasabasında, gizli bir mezardan çok sayıda ceset çıktı.

Yetkililer, mezardan çıkarılan cesetlerin 2'si kadın, toplam 11 kişiye ait olduğunu açıkladı.

Kriminal Soruşturma Dairesi (AMIC), cesetlerin yanında çok sayıda kişisel eşyanın da tespit edildiğini duyurdu.

Kurbanların çeteler arasındaki hesaplaşma sonucunda öldürüldüğü düşünülüyor.

Meksika'da kayıpları arama komisyonu raporlarına göre, ülkede kayıp ihbarı verilen 94 bin 500 kişiden haber alınamıyor.