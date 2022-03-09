ABD Avrupa Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Avrupa Komutanı General Tod Wolters, 2 adet Patriot hava savunma bataryasının Polonya'ya gönderilmesi talimatını verdi.

Buna göre, Polonya'nın daveti ve General Wolters'ın talimatıyla ABD Avrupa Komutanlığı ile Afrika Komutanlığının uhdesindeki iki Patriot bataryası Polonya'ya konuşlandırılacak. Söz konusu bataryaların "tamamen savunma amaçlı" olduğu, füzelerin hiçbir şekilde saldırı maksatlı olmadığı açıklandı.

ABD ile Polonya arasında "Ukrayna'ya uçak gönderme" konusunda bazı yaklaşım farkları olduğu ortaya çıkmış, Polonya söz konusu uçakları Ukrayna'ya doğrudan değil, ABD'nin Almanya'daki askeri üssüne teslim edebileceğini açıklamıştı.

Pentagon ise söz konusu uçakların doğrudan ABD eliyle Ukrayna'ya teslim edilmesi olasılığını, sahada uygulanması pek mümkün olmayan bir durum olarak tanımlamıştı.