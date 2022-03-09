ABD Adalet Bakanlığı, 38 yaşındaki Tarrio'nun Miami'de tutuklandığını açıkladı.

Baskın günü (6 Ocak 2021) Washington'da bulunmayan Tarrio, resmi kovuşturmayı engellemek için komplo kurmak, yasaların uygulanmasını engellemek ve devlet malına zarar vermekle suçlandı.

Proud Boys'un eski "ulusal başkanı" Tarrio, Kongre'ye düzenlenen saldırıyla bağlantılı olarak yılın başından beri tutuklanan aşırı sağcı liderlerden 2'ncisi oldu.

Tarrio'dan önce, Oath Keepers'ın kurucusu 56 yaşındaki Stewart Rhodes, şu ana kadarki en ciddi suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı.

Kongreye düzenlenen saldırıyla ilgili olarak şu ana kadar 775'ten fazla kişi tutuklandı ve 220 kişi çeşitli suçlamaları kabul etti.