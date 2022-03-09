Haber Giriş: 9 Mart 2022 Çarşamba 06:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya'nın Sumi'ye dünkü saldırılarında can kaybı 22'ye çıktı
Rus ordusunun dün Ukrayna'nın Sumi şehrine düzenlediği hava saldırılarında ölenlerin sayısı 22’ye çıktı.
Ukrayna’nın Sumi Bölgesel Askeri Yönetim İdaresi Başkanı Dmitri Jivitskiy, dün Sumi bölgesinin 3 kez bombalandığını kaydederek, Rusya’nın bölgeye düzenlediği bu hava saldırılarında 3’ü çocuk 22 kişi hayatını kaybettiğini açıkladı.
Jivitskiy, saldırılarda 8 kişinin yaralandığını, 20'den fazla tek katlı evin yıkıldığını ifade etti.
Ukrayna Acil Durumlar Servisi dün, Rus ordusunun Ukrayna'nın Sumi kentine düzenlediği hava saldırısında 2'si çocuk 9 sivilin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
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