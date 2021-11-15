Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 10:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meksika’da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi öldü
Meksika’nın orta kesiminde silahlı kişilerin bir eve saldırdığı ve 5 kişiyi öldürdüğü bildirildi.
Yetkililer, saldırının 13 Kasım Cumartesi günü Meksika’nın Guanajuato eyaletine bağlı Apaseo El Grande şehrinde düzenlendiğini belirtti.
Olay yerine gelen güvenlik güçleri, 3’ü kadın 5 kişinin evde ölü bulunduğunu ve 8 aylık bir bebeğin de kolundan yaralandığını ifade etti.
Yaralı bebeğin hastanede tedavi altına alındığı bilgisi paylaşıldı.
Yetkililer, silahlı kişilerin arkalarında uyuşturucu çetesine atıfta bulunan bir not bıraktıklarını kaydetti.
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