Yetkililer, güvenlik güçlerinin ülkenin güneybatısındaki Guayaquil kentine bağlı Litoral Hapishanesinde kontrolü tamamen sağladığını açıkladı.

Hapishanenin bulunduğu alanda geniş çaplı önlemler alan asker ve polis, mahkum yakınlarının güvenlik bariyerini geçmesine izin vermedi.

Lasso'dan ailelere başsağlığı mesajı

Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Yakınlarını kaybeden ailelere en içten taziyelerimi iletiyorum. Halkı korumak, cezaevlerindeki düzeni sağlamak ve terörle mücadele etmek için anayasal araçlara ihtiyacımız var. Kaostan kazanç sağlayan sadece mafyalardır" sözlerini kullandı.

Cezaevinde 13 Kasım'da çeteler arasındaki liderlik mücadelesinden kaynaklandığı belirtilen çatışmalarda 68 mahkum ölmüş, 25 kişi yaralanmıştı.