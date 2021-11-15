Koronavirüs salgını sonrası otomotiv endüstrisi, küresel çip krizi, çelik fiyatlarındaki artış, lojistik ve konteyner sorunlarıyla boğuşuyor.

Yaşanan sorunlar otomotiv fiyatlarında her geçen gün artışa neden oldu.

Sektörün yeni sorunu ise magnezyum tedariki. Dünya magnezyum ihtiyacının yüzde 80'den fazlasını Çin karşılıyor. Ancak Çin ülkedeki enerji sıkıntısı nedeniyle magnezyum üretimini azaltma kararı aldı.

Bu durum magnezyumun fiyatının bir yılda yüzde 500 artmasına neden oldu.

Konuyu değerlendiren Teknik ve Ticari Koordinatör Erhan Şeker, "Çin’de üretilen malzemenin yolda lojistik sıkıntısıyla beraber son tüketiciye ulaşmasında hemen hemen 2 veya 3 aylık süre zarfları söz konusu oluyor. Şu anda eylül ayından itibaren Çin’de başlayan magnezyum krizi kasım ve aralık ayında diğer kıtalarda çok belirgin bir şekilde hissedilmeye başlandı. Özellikle otomotiv sektöründe çok belirgin yansımaları olduğu için Çin ile olan bu bağlantıyı herkes kesme noktasında." dedi.

Stoklarda en fazla 3 ay bekleyebiliyor

Magnezyumdaki darboğazın en büyük sebeplerinden birisi stoklanması zor bir metal olması. magnezyum stoklarda en fazla 3 ay bekleyebiliyor. Aksi takdirde oksitlenip kullanılmaz hale geliyor.

Magnezyumdan, alüminyumun hafif ve dayanıklılığı yüksek bir alaşım oluşturması için faydalanılıyor.

Şanzımanlardan direksiyon millerine, koltuk çerçevelerinden yakıt deposu kapaklarına kadar pek çok alanda da kullanılıyor.

Magnezyumun yerini alacak başka bir malzeme olmaması otomotiv üreticilerini zora sokuyor. Bu durum özellikle Avrupa'daki otomotiv üreticilerini yeni alternatifler bulmaya yönlendiriyor.

Üreticiler gözünü Türkiye’ye çevirdi

Avrupa’da otomotiv üreticileri magnezyum krizinde gözünü Türkiye’ye çevirdi. Afyonkarahisar Emirdağ'daki bu tesis Avrupa’da tek Türkiye’de ilk magnezyum üretim tesisi

4 yıldır faaliyet gösteren tesis, Avrupa, Amerika ve Uzak Doğu ülkelerindeki alüminyum üreticilerine magnezyum ihraç ediyor.

Tesis yıllık 15 bin tonluk kapasitesi ile tesis, Türkiye'nin yıllık 18 bin tonluk magnezyum ihtiyacının büyük çoğunluğunu karşılayabilecek güçte.

Türkiye'de böyle bir tesisin kurulmuş olmasının tedarikçiler için büyük şans olduğunu ifade eden Şeker, "Aynı zamanda ülkemizde yapılacak yerli otomobil için de motor ve diğer aksamları için de tedarik sorununu ortadan kaldırmış durumda. Herhangi bir şekilde ilerleyen dönemde bu tesis var olduğu sürece magnezyum sorunu yaşaması söz konusu değil." diye konuştu.

Özellikle otomotiv yan sanayisinde çok güçlü olan Türkiye, ilerleyen süreçte magnezyum krizinden en az hasarla çıkacak ülkelerden biri.

Haber: Oğlulcan Atılkan

Kamera: Fatih Karadavut