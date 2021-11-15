BBVA, Garanti BBVA'nın halihazırda BBVA mülkiyetinde bulunmayan yüzde 50,15 paylarının tamamı için gönüllü pay alım teklifi yapılmasına karar verdiğini duyurdu.

BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Torres Villa, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

"Bu işlem, ülkenin en iyi bankasına yatırım yapmak ve hissedarlarımıza değer yaratmak için muhteşem bir fırsat sunmaktadır."