Reuters anketine katılan uzmanlar gayrı safi yurtiçi hasılanın (GSYH) Temmuz-Eylül döneminde yüzde 0.8 daraldığını tahmin ediyorlardı.

Japonya'nın aksine diğer gelişmiş ekonomilerde nispeten güçlü ekonomik büyüme görülüyor.

ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte ertelenen tüketici talebinin satışlara dönüşmesiyle 2 büyümüştü.

Araştırma kuruluşu Norichukin baş ekonomisti Takeshi Minami, "Ekonomideki daralma, taşıt üretimi ve sermaye harcamaları üzerinde büyük etkisi olan tedarik zinciri kısıtlmaları nedeniyle beklenenden çok daha güçlüydü. Ekonominin son çeyrekte toparlanacağını ancak Eylül sonunda gevşetilen COVID-19 kısıtlamalarına rağmen tüketici harmacaları son çeyreğe iyi bir başlangıç yapmadığı için yavaş bir toparlanma gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz" dedi.