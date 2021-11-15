"Son derece zengin olan insanların adil paylarını ödemelerini talep etmeliyiz."

Bu tweet, dünyanın en zengin iş insanlarından Elon Musk ile ABD'li Senatör Bernie Sanders arasında yeni bir atışmaya neden oldu.

Zenginlerin daha fazla vergilenmesini isteyen tweeti atan Senders'a Musk'tan yanıt gecikmedi.

Musk, "Hala hayatta olduğunu unutup duruyorum " dedi.

Musk, daha önce de vergiler konusunda Sanders ile çatışmıştı.

Mart ayında Sanders, Musk ve Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u daha fazla vergi ödemeye çağırmış ve en az kazanan insanların yüzde 40'ından daha fazla servete sahip oldukları için ahlaksız olduklarını söylemişti.

Senders "Bu açgözlülük ve eşitsizlik seviyesi sadece ahlak dışı değildir. Bu sürdürülemez” sözleriyle vergi çağrısı yapmıştı.