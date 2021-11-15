Cuma günü 82,87 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,17 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.33 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,77 azalışla 81,54 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,08 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları piyasalarda arzın toparlandığı, talebin ise zayıfladığı algısının zemin kazanmasıyla gerilemeye devam ediyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) geçen hafta yayımlanan aylık petrol piyasası raporunda, küresel petrol arzının geçen ay bir önceki aya göre günlük 1 milyon 740 bin varil artışla yaklaşık 97 milyon 560 bin varile yükseldiğini bildirdi. Grup, bu yılın son çeyreğine ilişkin küresel petrol talebi öngörüsünü ise bir önceki tahminine göre günlük 330 bin varil düşürerek 99 milyon 490 bin varil olacağını açıkladı.

Uluslararası Enerji Ajansının ekim ayına ilişkin petrol piyasası raporu ise yarın yayımlanacak.

Dolardaki yükseliş de fiyatlardaki düşüşte etkili oluyor

ABD dolarındaki yükselişin yanı sıra dünyanın en büyük petrol üretici ve tüketicisi ABD'nin yüksek akaryakıt fiyatlarıyla mücadele kapsamında stratejik petrol rezervlerinden satış yapabileceğine dair beklentiler de fiyatlardaki düşüşte etkili oluyor.

OPEC ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubu, ABD'nin petrol arzını daha da artırma çağrılarına rağmen 4 Kasım'da gerçekleştirdiği toplantısında, daha önce belirlenen üretim planı kapsamında aralık ayı için günlük 400 bin varil üretim artışını koruma kararı almıştı.

Öte yandan, petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 5-12 Kasım döneminde bir önceki haftaya göre 4 adet artarak 454'e yükseldi. ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda toplam 218 adet arttı.

Brent petrolde teknik olarak 82,21 ile 83,17 dolar aralığının direnç, 81,25 ile 80,29 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.