Meksika basınındaki haberlere göre, Oaxaca eyaletine bağlı San Bartolome Quialana kentinin Belediye Başkanı Victorino Gomez Martinez, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Yetkililer, virüs nedeniyle geçen haftadan bu yana hastanede tedavi altında olan Martinez'in kurtarılamadığını belirtti.

Martinez, ülkede salgının başlangıcından bu yana Covid-19'dan ölen 7. belediye başkanı oldu.

Covid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden Meksika'da salgın nedeniyle 61 bin 450 kişi öldü. Ülkedeki vaka sayısı ise 568 bin 621 olarak açıklandı.