Kremlin’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin ile Conte arasında yapılan görüşmede Libya’daki krizin askeri yolla çözülemeyeceği belirtildi. Krizin siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi gerektiği kaydedilen görüşmede, Libyalılar arasında diyaloğun en erken zamanda başlatılması ihtiyacı vurgulandı.

Belarus’ta cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına yönelik yapılan protestoların da ele aldığı ifade edilen açıklamada, Rus tarafının, Belarus’un içişlerine ve yönetimine müdahale etmenin doğru olmadığını vurguladığı kaydedildi.

"Navalnıy'ın zehirlendiği iddiası objektif olarak soruşturulmalı"

Açıklamada ayrıca, Rus muhalif aktivist Aleksey Navalnıy’ın hastaneye kaldırılması konusunun da görüşüldüğü, Rus tarafının, kendisine yönelik aceleci ve temelsiz suçlamaları kabul etmediği, olayın kapsamlı ve objektif şekilde soruşturulması gerektiğini belirttiği ifade edildi.