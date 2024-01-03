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Dünya
AA 03.01.2024 06:02

Meksika'da 36 göçmen silahlı kişilerce kaçırıldı

Meksika'nın Tamaulipas eyaletinde bir otobüsü durduran silahlı kişiler, 36 göçmeni zorla alıkoydu.

Meksika'da 36 göçmen silahlı kişilerce kaçırıldı

Tamaulipas Kamu Güvenliği Sekreterliğinden yapılan açıklamada, Reynosa-Matamoros kentleri arasında seyahat eden göçmen dolu bir otobüsün kimliği belirsiz silahlı kişilerce durdurulduğu bildirildi.

Otobüsteki 40 göçmeni silah tehdidiyle indiren silahlı grubun 36 göçmeni kaçırdığı belirtildi.

Tamaulipas Başsavcılığı, güvenlik güçlerinin olay üzerine harekete geçtiğini ve göçmenlerin bulunması için geniş çaplı operasyon başlattığını bildirdi.

Öte yandan Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında olaya ilişkin konuşan Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador da göçmenlerin kurtarılması için ilk andan itibaren çalışmaların başladığını söyledi.

Mart 2019'da meydana gelen benzer olayda San Fernando-Reynosa otoyolunda zorla alıkonulan 20 kişilik göçmen grubundan ise halen haber alınamadığı bilgisi paylaşıldı.

Üzerinden yaklaşık 5 yıl geçmesine ve güvenlik güçlerinin operasyonlarına rağmen göçmenlerin akıbeti bilinmiyor.

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