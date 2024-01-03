Puslu 7.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.01.2024 02:59

Maduro: Filistin halkı 75 yıldan fazladır soykırıma maruz kalıyor

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Filistin halkının 75 yıldan fazladır "soykırıma" maruz kaldığını belirterek, yaşananları Holokost ile kıyasladı.

Maduro: Filistin halkı 75 yıldan fazladır soykırıma maruz kalıyor

Meksika merkezli La Jornada gazetesine açıklamalarda bulunan Maduro, uluslararası toplumu Filistin'de yaşanan olaylar karşısında "sessiz" kalmakla eleştirdi.

Holokost'u hatırlatan Maduro, "Filistin'deki çatışmaya gelince artık bu konuda hiçbir şüphe yok. Bu bir halka karşı soykırımdır. Yahudi halkının Hitler zamanında, Nazi döneminde yaşadığı Holokost'u, bu sefer Filistinliler yaşıyor." ifadesini kullandı.

Maduro, Filistin halkının 75 yılı aşkındır soykırıma maruz kaldığını vurgulayarak, "Soykırımın en kötü yanı, suç ortaklığı ve sessizliğidir. Avrupalı elitler, bu suç ortaklığının sessiz tanıklarıdır. Amerikalı elitlerin ürettiği bombalar, masum Filistinlileri katlediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası mahkemelerin harekete geçmesi gerektiğini savunan Maduro, dünyanın gözü önünde ve canlı olarak Filistin'de vahşet yaşandığını belirtti.

"İsa'nın doğduğu topraklarda Noel kutlanmadı"

Venezuela'nın Filistin davasıyla dayanışma içinde olduğunu dile getiren Maduro, şunları kaydetti:

"Filistin'deki kız ve erkek çocuklarının yaşadığı acıların farkındayız. İsa'nın doğduğu topraklarda Noel kutlanılmadı. Beytüllahim'deki tüm yerler kapandı. İsa peygamberin yemliğinin bulunduğu yer tanklarla çevrili. Filistin halkının mücadelesi ve direnişi aynı şekilde halkımızın mücadelesi ve direnişi, bize neler getireceğini göreceğiz."

ETİKETLER
Venezuela Filistin Devleti İsrail
Sıradaki Haber
İsrail Gazze'yi bombalamaya devam ediyor: En az 56 Filistinli hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:43
Balıkesir açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı
03:29
Sultanbeyli’de Kur'an kursunda yangın
03:19
Bursa'da otomobil takla attı: 3 yaralı
02:30
Hatay'da balon balığı yiyen 7 kişi zehirlendi
02:16
İsrail Gazze'yi bombalamaya devam ediyor: En az 56 Filistinli hayatını kaybetti
01:43
Karabük'te motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Ankara'da hava kalitesi, gün içinde yüzde 55-85 aralığında ölçüldü
Ankara'da hava kalitesi, gün içinde yüzde 55-85 aralığında ölçüldü
FOTO FOKUS
Taksim'deki "Kurşun Geçirmez Düşler Sergisi" büyük ilgi görüyor
Taksim'deki "Kurşun Geçirmez Düşler Sergisi" büyük ilgi görüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ