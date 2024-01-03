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Dünya
AA 03.01.2024 02:07

İsrail Gazze'yi bombalamaya devam ediyor: En az 56 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimleri ile Gazze kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okulu hedef alması sonucu en az 56 kişi hayatını kaybetti.

İsrail Gazze'yi bombalamaya devam ediyor: En az 56 Filistinli hayatını kaybetti

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde, evlere, camilere ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okullara yönelik bombardımanlarını sürdürdü.

İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 40 Filistinlinin cenazesi ile yaklaşık 100 yaralı, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Lulu Abdulvehhab el-Katımi okulunu hedef alması sonucu da en az 16 Filistinli öldürüldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Ayrıca, İsrail ordusu Gazze'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Merkezi Eğitim Müdürlüğü ile Halid bin Velid Okulu çevresini fosfor ve sis bombalarıyla hedef aldı.

İsrail ordusunun, obüslerle Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin doğusu ile Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyini bombalaması, savaş uçaklarıyla Nusayrat ve Bureyc Mülteci Kampları ile Deyr el-Belah'ta evleri hedef alması sonucu çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusundaki Man bölgesinde de İsrail güçleri, Davet Camii ile çok sayıda evi bombaladı.

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