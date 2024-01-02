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Dünya
AA 02.01.2024 23:59

Filistin direniş örgütlerinden 'Aruri suikasti'ne kınama ve mücadele vurgusu

Fetih Hareketi Sözcüsü Hüseyin Hamayil, Hamas liderlerinden Salih el-Aruri’nin İsrail’in Lübnan’da düzenlediği suikastla öldürülmesinin Filistin halkını mücadelesini tamamlamaktan vazgeçirmeyeceğini belirtti.

Filistin direniş örgütlerinden 'Aruri suikasti'ne kınama ve mücadele vurgusu
[Fotograf: AA]

Hamayil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail’in bir suç devleti olduğuna vurgu yaparak, “Bu suikast, İsrail işgal devletinin suç devleti olduğunun ve çatışmayı tüm cephelerde tırmandırmaya çalıştığının kanıtıdır.” dedi.

Filistin halkının işgale karşı verdiği mücadelenin devam edeceğine işaret eden Hamayil, “Suikast, Filistin halkını İsrail işgalinden kurtulma mücadelesini sürdürmekten alıkoymayacaktır.” ifadelerini kullandı.

İsrail'in Beyrut'a saldırısında Hamas yöneticilerinden Salih el-Aruri öldürüldü
İsrail'in Beyrut'a saldırısında Hamas yöneticilerinden Salih el-Aruri öldürüldü

Hamayil, İsrail’in daha önce de Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta aralarında Fetih Hareketi yöneticilerinin bulunduğu birçok Filistinli lideri hedef aldığına dikkati çekerek şunları söyledi:

“İşgal devleti, Filistin halkının bu topraklarda hakkı ve hakikati olduğunu anlayamadı. Bu suikast, İsrail'in suçlarına karşı uluslararası sessizliğin bir sonucu olarak gerçekleşti. Eğer bu şüphe uyandıran uluslararası sessizlik ile birçok uluslararası kurumun dağılması olmasaydı, işgal bu suçları sürdürmeyecekti.”

Hamas liderlerinden Zuhri’den Filistin halkına hazırlık çağrısı

Öte yandan Hamas Hareketi yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri, Aruri suikastının Filistin halkının direnişini kıramayacağını ve İsrail'e itibar kazandırmayacağının altını çizdi.

Zuhri, Aksa Tufanı saldırılarına dikkati çekerek, "7 Ekim'de yaşananlar bu korkak suikastlarla silinmeyecek. Şehitlik, kahraman liderlerin şerefidir, yüce halkımızın fedakarlıklarının bir parçasıdır." ifadesini kullandı.

Aruri suikastının, İsrail'in çatışma alanını genişletme isteğinin bir ifadesi olduğuna dikkati çeken Zuhri, Filistin halkına bu açık meydan okumayla yüzleşmek için hazırlık yapma çağrısında bulundu.

FHKC: Aruri’nin suikastı sahada başarı elde etme girişimidir

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), İsrail’in Aruri suikastiyle sahada başarısızlığını örtmeye ve kendi kamuoyuna bir başarı sunmaya çalıştığını belirtti.

FHKC’den yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in sahada kaybettiğine dikkat çekilerek, “Aruri ve kardeşlerini hedef almak, Siyonist rejimin (İsrail), izleyicilerine sahada başarı sunma çabasıdır.” denildi.

Salih el-Aruri kimdir?

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, 19 Ağustos 1966’da Ramallah’ta doğdu.

İzzeddin el-Kassam Tugaylarının kurulmasına katkıda bulunan el-Aruri, 15 yıl İsrail hapishanelerinde kaldıktan sonra sınır dışı edildi ve Lübnan'da yaşamaya başladı.

El-Aruri, Hamas'ın İsrail ile 11 Ekim 2011'de yaptığı, bir İsrail askeri karşılığında 1027 Filistinli esirin serbest bırakılması anlaşmasının müzakerecileri arasında yer alıyordu.

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