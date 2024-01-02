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Dünya
AA 02.01.2024 23:23

Malezya'dan Güney Afrika'nın İsrail hakkında açtığı soykırım davasına destek

Malezya Dışişleri Bakanlığı, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) soykırım davası açmasını, hesap verilebilirlik için "somut adım" olarak tanımladı.

Malezya'dan Güney Afrika'nın İsrail hakkında açtığı soykırım davasına destek
[Fotograf: AA]

Malezya Dışişleri Bakanlığı, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Gazze'deki eylemleri dolayısıyla İsrail aleyhine UAD'de yasal süreç başlatmasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail'e karşı hukuki süreç başlatmak, İsrail'in Gazze ve işgal altındaki Filistin'in genelinde yaşanan vahşeti için hukuki yollarla hesap vermesi amacıyla atılan vakitli, somut bir adımdır." ifadesi kullanıldı.

Ülkenin Filistin'e desteğinin altı çizilen açıklamada, İsrail'den saldırıları derhal sonlandırması istendi.

Güney Afrika İsrail'e 'soykırım davası açtı
Güney Afrika İsrail'e 'soykırım davası açtı

Güney Afrika, İsrail hakkında soykırım davası açmıştı

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık'ta, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de işlediği fiillerle 1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle UAD'de dava açarak İsrail için ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etmişti.

Başvuruda "İsrail'in eylemleri ve ihmalleri soykırım niteliğindedir çünkü hususi soykırım niyetiyle işlenmiştir." ifadelerine yer verilirken, eylemlerin "Gazze'deki Filistinlileri yok etmek" amacı taşıdığı vurgulanmıştı.

Soykırım Sözleşmesinin 9. maddesi uyarınca, bir devletin sözleşmenin maddelerini ihlal etmesi durumunda, sözleşmeye taraf herhangi bir devlet, ihlalci devlet aleyhine UAD'de dava açabiliyor.

UAD, aciliyet gerektiren durumlarda ihtiyati tedbir kararına hükmederek, söz konusu ihlallerin dava süreci sonlanana kadar durdurulmasına karar verebiliyor.

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Filistin - İsrail Çatışması Güney Afrika İsrail Malezya
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