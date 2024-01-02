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Dünya
AA 02.01.2024 23:20

Hindistan'da silahlı saldırılar: 4 ölü, 20 yaralı

Hindistan'ın son dönemlerde şiddet olaylarına sahne olan Manipur eyaletinde, silahlı saldırılarda 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Hindistan'da silahlı saldırılar: 4 ölü, 20 yaralı
[Fotograf: TRT Haber]

Manipur polisi, sosyal medya platformu X hesabından, saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, eyaletin Thoubal bölgesindeki silahlı kişilerin saldırısında, 4 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Tengnoupal bölgesindeki silahlı grupların, güvenlik güçlerine yönelik saldırısında ise 6 güvenlik personeli yaralandı.

Manipur'daki şiddet olayları

Eyalet nüfusunun yüzde 53'ünü oluşturan Meitei topluluğunun, "Planlanmış Kabile" kategorisine dahil edilmedikleri gerekçesiyle başlattığı gösterilerde, diğer bazı etnik grupların buna karşı çıkması nedeniyle 3 Mayıs'tan itibaren şiddet olayları yaşanmaya başlamıştı.

Askere, 4 Mayıs'ta "vur emri"nin verildiği eyalette, şiddet olayları nedeniyle ölü sayısı 182'ye çıkarken, 60 binden fazla kişi yerinden edildi.

Hindistan Merkezi Soruşturma Bürosu, Manipur eyaletinde meydana gelen şiddet olaylarıyla ilgili çok sayıda vakayı soruşturmak için 53 kişilik ekip oluşturmuştu.

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