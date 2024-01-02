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Dünya
AA 02.01.2024 23:11

İsrail basını, Blinken'ın Tel Aviv'e yapacağı ziyareti ertelediğini bildirdi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bu hafta Tel Aviv'e yapacağı ziyaretin ertelendiği duyuruldu.

İsrail basını, Blinken'ın Tel Aviv'e yapacağı ziyareti ertelediğini bildirdi
[Fotograf: Reuters]

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Blinken'ın bu hafta Tel Aviv'e yapacağı ziyaret pazartesi gününe ertelendi. Blinken'ın ziyaretinin ertelenmesi kararın Aruri'nin öldürüldüğü suikast sonrası gelmesine dikkat çekildi.

Öte yandan Jerusalem Post gazetesine konuşan ve adı açıklanmayan kaynaklar, Blinken'ın ziyaretinin "teknik nedenlerle ertelendiğini" ve Aruri suikastıyla alakalı olmadığını ileri sürdü.

İsrail'in Beyrut'a saldırısında Hamas yöneticilerinden Salih el-Aruri öldürüldü
İsrail'in Beyrut'a saldırısında Hamas yöneticilerinden Salih el-Aruri öldürüldü

İsrail ordu radyosunda yer alan ve ismi açıklanmayan "yabancı kaynaklara" dayandırılan haberlerde, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Hamas ofisine insansız hava aracı ile düzenlenen saldırıda Aruri'nin öldürüldüğü belirtilmişti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA da saldırıya ilişkin geçtiği haberde, Aruri ile birlikte 6 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

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