Hafif Sağanak Yağışlı 7.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.01.2024 19:20

İsrail'in Beyrut'a saldırısında Hamas yöneticilerinden Salih el-Aruri öldürüldü

İsrail’in insansız hava aracıyla Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta düzenlediği saldırıda Hamas yöneticilerinden Salih el-Aruri’nin öldürüldüğü duyuruldu.

İsrail ordu radyosunda yer alan ve adı açıklanmayan "yabancı kaynaklara" dayandırılan haberlere göre, Beyrut'taki saldırıda Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri öldürüldü.

Fotoğraf: Reuters[Fotoğraf: Reuters]

Lübnan resmi haber ajansı NNA da saldırıya ilişkin geçtiği haberde, Aruri ile birlikte 6 kişinin öldüğünü, 11 kişinin yaralandığını duyurdu.

Saldırıda Hamas ofisi ile bina önünde bulunan park halindeki araçların 2 füzeyle hedef alındığı aktarıldı.

Salih el-Aruri | Fotoğraf: AA[Salih el-Aruri | Fotoğraf: AA]

Ajansa göre saldırının ardından İsrail'e ait askeri jetler, Beyrut ve ülkenin güneyindeki Sur şehri semalarında uçuş gerçekleştirdi.

NNA'nın daha önce geçtiği haberde de İsrail'in, "Hizbullah'ın kalesi" olarak bilinen Beyrut'un Dahiye'nin Maşrafiye bölgesindeki Hamas ofisine saldırı gerçekleştirdiği kaydedildi.

Salih el-Aruri kimdir?

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, 19 Ağustos 1966’da Ramallah’ta doğdu.

İzzeddin el-Kassam Tugaylarının kurulmasına katkıda bulunan el-Aruri, 15 yıl İsrail hapishanelerinde kaldıktan sonra sınır dışı edildi ve Lübnan'da yaşamaya başladı.

El-Aruri, Hamas'ın İsrail ile 11 Ekim 2011'de yaptığı, bir İsrail askeri karşılığında 1027 Filistinli esirin serbest bırakılması anlaşmasının müzakerecileri arasında yer alıyordu.

ETİKETLER
Hamas İsrail Lübnan
Sıradaki Haber
Japonya'daki depremlerde 55 kişi öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:23
Hindistan'da silahlı saldırılar: 4 ölü, 20 yaralı
23:23
AFAD'a yapılan bağışların yaklaşık 73,5 milyar lirası depremzedelere ulaştı
23:20
Rusya: Ukrayna'nın, Belgorod kentine düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü
23:18
Filistinli kaynak: Hamas, esir takası görüşmelerini durdurma kararı aldı
23:15
İsrail basını, Blinken'ın Tel Aviv'e yapacağı ziyareti ertelediğini bildirdi
23:10
Harvard'da "ifade özgürlüğünü savunan" Rektör görevinden istifa etti
Ankara'da hava kalitesi, gün içinde yüzde 55-85 aralığında ölçüldü
Ankara'da hava kalitesi, gün içinde yüzde 55-85 aralığında ölçüldü
FOTO FOKUS
Taksim'deki "Kurşun Geçirmez Düşler Sergisi" büyük ilgi görüyor
Taksim'deki "Kurşun Geçirmez Düşler Sergisi" büyük ilgi görüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ