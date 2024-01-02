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Dünya
AA 02.01.2024 17:34

İsrail askerinin Gazze'de alıkonulan Filistinliyi öldürdüğü ortaya çıktı

İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi'nde alıkonulan Filistinlinin bir İsrail askerince öldürüldüğü bildirildi.

İsrail askerinin Gazze'de alıkonulan Filistinliyi öldürdüğü ortaya çıktı

Yerel basında çıkan haberde, kimliği açıklanmayan bir Filistinlinin Gazze'de İsrail askerlerince alıkonulduğu belirtildi.

"Hamas üyesi" olduğu öne sürülen Filistinlinin İsrail güçlerince sorgulandığı, daha sonra bölgede bulunan bir askerin gözetimine bırakıldığı ifade edildi.

Söz konusu askerin alıkonulan Filistinliyi silahla ateş açarak öldürdüğü aktarıldı.

İsrail askeri polisinin saldırıya ilişkin soruşturma başlattığı bildirildi. İsrail askerinin, "Filistinlinin kendisine saldırdığı ve tehlikede hissettiği için silahla ateş açtığını" öne sürdüğü belirtildi.

İsrail ordusundan olaya ilişkin yapılan açıklamada, Gazze'de alıkonulan Filistinlinin söz konusu asker tarafından öldürüldüğü doğrulandı.

İsrail güçlerince daha önce Gazze'de bazı Filistinliler yarı çıplak alıkonulmuş, söz konusu duruma Uluslararası Af Örgütü, savaş ortamında ve işgalde işlenen insanlık dışı muamele, işkence, zorla kaybetme ve insanlık onuruna karşı saldırıların savaş suçu olduğunu belirtmişti.

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Filistin - İsrail Çatışması İsrail Gazze
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