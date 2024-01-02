Puslu 9.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.01.2024 17:02

Norveç, ülkedeki savunma firmalarının Ukrayna'ya doğrudan silah satışına onay verdi

Norveç, ülkedeki savunma şirketlerinin Ukrayna'ya doğrudan silah satışı yapabilmelerine onay verdi.

Norveç, ülkedeki savunma firmalarının Ukrayna'ya doğrudan silah satışına onay verdi

Norveç Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Norveç savunma sanayisinden Ukrayna'daki askeri makamlara doğrudan silah satışına 1 Ocak'tan itibaren izin verildiği duyuruldu.

Açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından birkaç güç sonra Norveç yönetiminin, Ukrayna'ya silah bağışlama kararı aldığı ve o günden bu yana çeşitli bağışlarda bulunduğu hatırlatıldı.

Ukrayna'ya desteğin Avrupa güvenliği için önemli olduğu vurgulanan açıklamada, savaşın uzaması ihtimaline karşı plan yapılması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Norveçli savunma şirketlerinin Ukrayna'ya doğrudan silah satışı yapabilmeleri için Dışişleri Bakanlığına ihracat lisansı başvurusunda bulunabileceği belirtildi.

ETİKETLER
Norveç
Sıradaki Haber
Hizbullah, İsrail'e ait 3 askeri noktaya saldırı düzenledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:37
Borsa günü yükselişle tamamladı
18:36
Son kullanma tarihi geçen ürün satan marketlere ceza
18:39
Bakan Göktaş: Temel amacımız, insanımızın refah ve huzur içinde yaşamasıdır
18:23
Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 2 zanlı tutuklandı
18:22
Hatay'da kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı
18:32
Elektrik arıza bakım aracı ile otomobil çarpıştı : 1 kişi hayatını kaybetti
Ankara'da hava kalitesi, gün içinde yüzde 55-85 aralığında ölçüldü
Ankara'da hava kalitesi, gün içinde yüzde 55-85 aralığında ölçüldü
FOTO FOKUS
İsrail casusları operasyonunun detayları ortaya çıktı
İsrail casusları operasyonunun detayları ortaya çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ