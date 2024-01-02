Puslu 9.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.01.2024 16:57

Hizbullah, İsrail'e ait 3 askeri noktaya saldırı düzenledi

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait 3 askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah, İsrail'e ait 3 askeri noktaya saldırı düzenledi
[Fotograf: AA]

Hizbullah, İsrail'e düzenlediği saldırı hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Safed kenti yakınlarında yer alan İsrail'in 91'inci askeri karargahına bomba yüklü insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiği belirtildi.

Hizbullah, ayrıca, sınırdaki Zirit ve Birket Rişe askeri noktalarının "uygun silahlarla" hedef alındığını kaydetti.

İsrail'den hava saldırısı

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada Lübnan'ın güneyindeki Yarun beldesinde yer alan Hizbullah'a ait hedefleri ve askeri altyapıyı savaş uçakları ile vurduğunu duyurdu.

Açıklamada, Lübnan'dan İsrail'in Şlomi yerleşim birimine yönelik 2 saldırının gerçekleştirildiği de aktarıldı.

Hizbullah ve İsrail ordusu arasında 8 Ekim'den bu yana Lübnan-İsrail sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda, 138 Hizbullah mensubu, 28 Lübnanlı sivil, 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

ETİKETLER
Hizbullah İsrail
Sıradaki Haber
İsrail, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere ait 450 naaşı alıkoyuyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:10
Almanya ve Euro Bölgesi'nde sanayi küçülmeye devam ediyor
17:07
İyi Parti'de ittifaksız yerel seçim hazırlığı sürüyor
17:03
Norveç, ülkedeki savunma firmalarının Ukrayna'ya doğrudan silah satışına onay verdi
17:03
Ticaret Bakanlığı aralık ayı veri bültenini yayımladı
16:54
İsrail, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere ait 450 naaşı alıkoyuyor
16:54
İstanbul'un 2 ilçesinde su kesintisi yapılacak
Ankara'da hava kalitesi, gün içinde yüzde 55-85 aralığında ölçüldü
Ankara'da hava kalitesi, gün içinde yüzde 55-85 aralığında ölçüldü
FOTO FOKUS
İsrail casusları operasyonunun detayları ortaya çıktı
İsrail casusları operasyonunun detayları ortaya çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ