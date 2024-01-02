Finlandiya ve İsveç'te 'bu kışın en düşük sıcaklıkları' kaydedildi

İsveçli yayın kuruluşu SVT'nin haberine göre, ülkenin kuzeyinde yerli Sami halkının yaşadığı Nikkaluokta köyünde termometreler sıfırın altında 41,6 dereceyi ölçtü.

SVT Meteoroloji Uzmanı Nils Holmqvist, "Bu, bu kış ölçülen en düşük sıcaklık. Kuzeyde soğuk havanın etkisi sürecek." ifadesini kullandı.

Ülkenin demir yolu işletmecileri, soğuk hava nedeniyle demir yolu trafiğinde aksamalar olduğunu kaydetti.

Finlandiya'nın kuzeybatısındaki Ylivieska kentinde ise hava sıcaklığı sıfırın altında 37,5 derece olarak kayıtlara geçti.

Finlandiya Meteoroloji Enstitüsü, ülkenin birçok kesiminde hava sıcaklığının sıfırın altında 40 derecenin altına düşebileceği uyarısında bulundu.