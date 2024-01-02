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Dünya
AA 02.01.2024 15:34

Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail ordusunun Gazze'den bebek kaçırması iğrenç bir suç

Filistin, İsrail ordusunun Gazze'den bir kız bebeğini kaçırmasının "işlediği en iğrenç suçların kanıtı" olduğunu belirterek, bebeğin hemen teslim edilmesini istedi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail ordusunun Gazze'den bebek kaçırması iğrenç bir suç

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bu durumun İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki savunmasız sivillere karşı "hesap verebilirlik ve denetim olmaksızın soykırım, taciz, doğrudan öldürme ve adam kaçırma gibi en korkunç suçları işlediğine" dair inancı derinleştirdiği vurgulandı.

Bu durumun ayrıca söz konusu suçların bir kısmının ortaya çıktığı ancak büyük bir bölümünün hala bilinmediğine dair inançlarını da desteklediği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden bir bebeği kaçırması, sivillere karşı gözetim veya hesap verme sorumluluğu olmadan işlenen en iğrenç suçların kanıtıdır.

Bu olay, bebek Gazze Şeridi'nden İsrail'e hangi yöntemle nakledildi? Söz konusu askerden sorumlu subay ve komutanın bilgisi dahilinde nasıl kaçırıldı veya açık bir şekilde nakledildi? Bebeğin sağlık durumu nasıl? Yaralandı mı yaralanmadı mı? Bebeğin ailesinin akıbeti nedir?" gibi birçok soruyu da akıllara getiriyor."

Açıklamada, söz konusu suçun İsrail resmi kurumlarınca duyurulmamasına da tepki gösterilerek, bebeğin derhal Filistin yönetimine teslim edilmesi çağrısında bulunuldu.

Ne olmuştu?

İsrail ordusunun saldırıları sonucu en az 9 binden fazla çocuğun hayatını kaybettiği Gazze'de bir İsrail askerinin bulduğu, ailesinin öldürüldüğü düşünülen bebeği İsrail'e kaçırdığı ortaya çıkmıştı.

İsrail Ordu Radyosuna konuşan İsrailli asker Harel Itah'ın arkadaşı Shahar Mendelson, Itah'ın Gazze’de gir.diği bir evde ağlarken bulduğu Filistinli bir kız bebeği İsrail’e götürdüğünü söylemişti.

Mendelson, Gazze’nin kuzeyinde aldığı yaralar sonucu 30 Aralık cumartesi günü ölen arkadaşı Itah'ın bir kız arkadaşına kaçırdığı bebek hakkında bilgi verdiğini aktarmıştı.

Bebeğin akıbetine ilişkin bilgi verilmezken, sunucu kaçırılan bebeğin aile ve akrabalarının muhtemelen öldürülmüş olabileceği yorumunu yapmıştı.

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