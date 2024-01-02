Hafif Yağmurlu 9.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.01.2024 15:10

BM: Gazze'de on binlerce insan açlıktan kıvranıyor

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı Sözcüsü Adnan Ebu Hasene, Gazze Şeridi'nin orta ve kuzey kesiminde on binlerce insanın "açlıktan kıvrandığını" söyledi.

BM: Gazze'de on binlerce insan açlıktan kıvranıyor
[Fotograf: AA]

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Sözcüsü Adnan Ebu Hasene, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin orta ve kuzey kesimine 1 Aralık'ta "insani ara"nın sona ermesinden bu yana, ilk kez bu hafta insani yardımların ulaşmaya başladığını belirtti.

Orta kesimdeki Gazze kenti ile kuzeydeki bölgelere yaklaşık bir haftadır, gıda maddesi taşıyan günlük 5 ila 7 tır girdiğini aktaran Ebu Hasene, yardımların bölgedekilerin ihtiyacını karşılamaya yeterli olmadığına işaret ederek, "On binlerce insan, açlıktan kıvanıyor." dedi.

İsrailli gazeteci Bar'el: Gazze’de yeni doğum yapmış anneler açlıktan bebeklerine bakamıyor
İsrailli gazeteci Bar'el: Gazze’de yeni doğum yapmış anneler açlıktan bebeklerine bakamıyor

Bu yardımların bölgedeki gıda ve insani gereksinimlerin ancak yüzde 7'sini karşılayabildiğini dile getiren Ebu Hasene, yardımların arttırılması gerektiğini vurguladı.

Bir haftadır yardımların yalnızca bir gün ulaştırılamadığını bunun da İsrail ordusu tarafından yardım konvoyuna ateş açılması nedeniyle sekteye uğradığını belirten Ebu Hasene, konvoylara ateş açılsa da yardımları ulaştırmayı sürdüreceklerini kaydetti.

⁠İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 9 bin 100 çocuk, 6 bin 500 kadın olmak üzere, 22 bin 185 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail'in Gazze'de öldürdüğü sivillerin sayısı 22 bini geçti
İsrail'in Gazze'de öldürdüğü sivillerin sayısı 22 bini geçti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 173'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 507 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 323 Filistinli hayatını kaybetti.

ETİKETLER
Gazze İsrail Filistin - İsrail Çatışması Birleşmiş Milletler
Sıradaki Haber
New York'un Manhattan bölgesinde çok sayıda patlama oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:35
Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail ordusunun Gazze'den bebek kaçırması iğrenç bir suç
15:34
Rusya: Ukrayna’da askeri sanayi tesisleri ile Batı’nın verdiği mühimmat depolarını vurduk
15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin rızkına kasteden açgözlülere fırsat vermeyeceğiz
15:40
İhracatta cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı
15:29
New York'un Manhattan bölgesinde çok sayıda patlama oldu
14:44
Çin'de yılbaşı tatilinde sınır aşırı seyahatler COVID-19 salgını öncesi düzeye ulaştı
Ankara'da günlük yaşam
Ankara'da günlük yaşam
FOTO FOKUS
Japonya depremlerle sallandı: Yıkım ortaya çıktı
Japonya depremlerle sallandı: Yıkım ortaya çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ