New York'un Manhattan bölgesinde çok sayıda patlama oldu

İtfaiyeciler, sabah erken saatlerde New York City'nin Roosevelt Adası'nda üç patlama ve sarsıntının hissedilmesinin ardından acil müdahale protokolü başlattı .

Emniyet güçleri, MailOnline'a verdiği demeçte, mürettebatın, patlama ve bina sallanma raporları aldıktan sonra sabah 6'dan hemen önce, Roosevelt Adası Köprüsü ve Tramvayı'nın güneyindeki Ana Caddenin 580. bloğuna çağrıldığını söyledi.

Roosevelt Adası sakinleri bu sabah en az üç kez patlama ve sarsıntıyla uyandıklarını, üçüncü titreşimin ise 'daha uzakta hissedildiğini' bildirdi.