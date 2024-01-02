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Dünya
TRT Haber 02.01.2024 14:30

ABD'nin Suriye'deki üssüne roket saldırısı

Suriye'nin Haseke ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Şeddadi Üssü çevresine roket saldırısı düzenlendi.

ABD'nin Suriye'deki üssüne roket saldırısı

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Haseke'nin güneyinde ABD güçlerinin konuşlandığı Şeddadi Üssü yakınına roket saldırısı yapıldı.

Saldırıda can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Saldırıya ilişkin ABD tarafından henüz açıklama yapılmadı.

Suriye'de son dönemde Tenef bölgesi, Irak sınırına yakın Malikiyye ilçesi, Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesi ve Deyrizor ilinde ABD ordusunun konuşlandığı üslere, aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.

İran destekli gruplar, Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki ABD üslerine zaman zaman roket ve SİHA'larla saldırılarda bulunuyor.

İran'ın mesajları

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, 17 Ekim 2023’teki bir konuşmasında, İsrail'in saldırılarının devam etmesi halinde bölgedeki "direniş güçlerinin" harekete geçeceğini söylemişti.

Bunun ardından Suriye ve Irak'ta ABD ordusunun konuşlandığı üslere, kamikaze dron ve roketlerle saldırılar düzenlenmeye başlamıştı. Saldırıları Suriye ve Irak'taki İran destekli gruplar üstleniyor.

Saldırılarla ilgili İran'ı suçlayan ABD yönetimi, ilki 27 Ekim 2023'te olmak üzere Suriye'nin doğusunda İran Devrim Muhafızları Ordusu ve ona bağlı gruplar tarafından kullanılan tesislere birkaç kez hava saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.

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