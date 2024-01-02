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Dünya
AA 02.01.2024 14:13

THY'nin Tokyo seferini yapan uçak iniş için pist değiştirdi

Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Tokyo seferini yapan tarifeli uçağı, Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda piste yanan uçak nedeniyle Narita Havalimanı'na yönlendirildi.

THY'nin Tokyo seferini yapan uçak iniş için pist değiştirdi
[Fotograf: Reuters]

Pistte Japan Airlines'a ait bir uçakta çıkan yangın nedeniyle Haneda Havalimanı uçuşlara kapatıldı.

Bu nedenle THY'nin İstanbul Havalimanı ile Tokyo Haneda arasında sefer yapan "TK198" sefer sayılı yolcu uçağı Narita Havalimanı'na yönlendirildi.

Ne olmuştu?

Haneda Havalimanı'na inen yolcu uçağı inişten kısa süre sonra Japonya Sahil Güvenlik'e ait bir uçakla çarpışıp alev aldı. Uçaktaki 379 kişinin tamamı tahliye edildi.

Japonya Havayolları'ndan yapılan açıklamada, uçağın içerisindeki 379 kişinin tahliye edildiği aktarıldı. Dakikalar içinde alev alan uçağın tahliyesi ise sadece 90 saniye sürdü.

Sahil güvenlik uçağında bulunan 6 kişiden, pilot kurtuldu, 5 kişi bulundu ancak sağlık durumları bilinmiyor. 

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