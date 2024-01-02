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AA
HABER GİRİŞ
02.01.2024 13:33
, 02.01.2024 13:43
SON GÜNCELLEME
02.01.2024 13:43
İsrail'in Gazze'de öldürdüğü sivillerin sayısı 22 bini geçti
Gazze’deki Sağlık Bakanlığı: İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 207 artarak 22 bin 185'e yükseldi.
[Fotograf: AFP]
Ayrıntılar geliyor...
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