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Dünya
AA 02.01.2024 13:33

İsrail'in Gazze'de öldürdüğü sivillerin sayısı 22 bini geçti

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı: İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 207 artarak 22 bin 185'e yükseldi.

İsrail'in Gazze'de öldürdüğü sivillerin sayısı 22 bini geçti
[Fotograf: AFP]

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