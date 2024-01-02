İsrail yaklaşık 3 ayda, 4 bin 156 Filistinli öğrenciyi öldürdü, 7 bin 818'ini yaraladı

Filistin Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları nedeniyle eğitim camiasındaki kayıp ve kurumlardaki tahribata ilişkin bilgi verildi.

"İsrail saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 4 bin 156 Filistinli öğrenci şehit oldu, 7 bin 818'i yaralandı" denilen açıklamada, öldürülen öğrencilerden 37'si ile yaralılardan 282'sinin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te olduğu, bombardıman altındaki Gazze'de ise 4 bin 119 öğrencinin yaşamını yitirdiği ve 7 bin 536'sının yaralandığı kaydedildi.

İsrail saldırılarında işgal altındaki Batı Şeria'da 85 Filistinli öğrencinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, "Gazze'de 221 öğretmen ve idarecinin şehit olduğu, 703 öğrencinin yaralandığı, Batı Şeria'da ise 5 öğretmenin yaralandığı ve 71'den fazla öğretmenin gözaltına alındığı" ifade edildi.

Gazze'de 278 devlet okulu ile Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı 65 okulun bombalandığı, bunların 83'ünün ağır hasar gördüğü ve 7'sinin tamamen yıkıldığı belirtilen açıklamada, Batı Şeria'daki 38 okulun da baskınlarla tahrip edildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Gazze'de okul binalarının yüzde 29'unun tamamen ya da büyük oranda hasar gördüğü için kullanılamaz hale geldiği ve 133 devlet okulunun da sığınma merkezi olarak kullanıldığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 9 bin 100 çocuk, 6 bin 500 kadın olmak üzere, 21 bin 978 Filistinli öldürüldü, 57 bin 697 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 173'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 507 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 323 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 138 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.