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Dünya
TRT Haber 02.01.2024 12:20

Tokyo'da havalimanında 2 uçak çarpıştı

Haneda Havalimanı'na inen yolcu uçağı inişten kısa süre sonra Japonya Sahil Güvenlik'e ait bir uçakla çarpışıp alev aldı. Uçaktaki 379 kişinin tamamı tahliye edildi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da, Haneda Havaalanı'ndaki pistte bir uçakta yangın çıktı.

New Chitose Havalimanı'ndan kalkan Japan Airlines'ın 516 sefer sayılı Airbus A350 uçağı, Haneda Havalimanı'na inerken bir Japonya Sahil Güvenlik uçağıyla çarpıştı.

Sosyal medyadaki görüntülerde, uçağın pencerelerinden çıkan alevler kaydedildi.

Japonya Havayolları'ndan yapılan açıklamada, uçağın içerisindeki 379 kişinin tahliye edildiği aktarıldı. Dakikalar içinde alev alan uçağın tahliyesi ise sadece 90 saniye sürdü. 

Sahil güvenlik uçağında bulunan 6 kişiden, pilot kurtuldu, 5 kişi bulundu ancak sağlık durumları bilinmiyor.

Sahil güvenlik uçağının Nııgata Havaalanı'ndaki üsse deprem bölgesi için yardım taşıdığı aktarıldı.

Haneda Havalimanın bütün pistleri kapatıldı.

Ayrıntılar geliyor...

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