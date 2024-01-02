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Dünya
TRT Haber 02.01.2024 11:57

Almanya’da muhalefet, asker çağındaki Ukraynalıları ülkelerine göndermek istiyor

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana 650 bin askerlik çağındaki Ukraynalı erkek AB’ye sığındı. Almanya’da ana muhalefet partisi CDU, ülkelerinde bulunan 220 bin asker çağındaki Ukraynalıyı ülkelerine göndermeyi talep ediyor.

Ramazan Aktaş
Ramazan Aktaş
Almanya’da muhalefet, asker çağındaki Ukraynalıları ülkelerine göndermek istiyor

Ukrayna, ilave 450 bin ila 500 bin kişiyi seferber ederek ordusunu genişletmek istiyor.

Rusya-Ukrayna savaşının başlama tarih şubat 2022’den bu yana 650 bin askerlik çağındaki Ukraynalı Avrupa Birliği ülkelerine sığında. Bunların 220 bini Almanya’da bulunuyor.

Almanya’da ana muhalefet partisi CDU Milletvekili Roderich Kiesewetter ülkede bulunan asker çağındaki Ukraynalıların ülkelerine geri gönderilmesi teklifinde bulundu. Kiesewetter, 220 bin asker çağındaki Ukraynalı erkeklerin bir kısmının Alman devletinden yardım alarak hayatlarını idam ettiklerini belirtti.

Savaşın başlamasından bu yana geçen ilk 19 ayda Almanya, Ukrayna'ya 15 milyar Avro’su mültecilere olmak üzere toplamda 24 milyar euro yardım sağladı.

Alman medyasında yer alan habere göre, askerlik yapabilecek durumda olan Ukraynalılara savaşın başlangıcından bu yana devlet yardımı verilmemesi durumunda üç milyar euro tasarruf edilecekti.

Sosyal demokratlar teklife sıcak bakmıyor

Şansölye Olaf Scholz’un partisi SPD Milletvekili Lars Castelucci, teklifin anlaşılabilir ancak kimsenin silah kullanmaya zorlanamayacağını söyledi. Castellucci, "Yetkililerimizin burada harekete geçmesine gerek yok" dedi.

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