Gazze'deki kampta 86 gün sonra ilk kez ışıklar yandı

İsrail Gazze'de katliam yapıyor. Ablukayla Filistinlileri ölüme terk ediyor.
Bombardımanlarla her an saldırı korkusuyla yaşayan Gazzelilerin yaşam şartları, elektrik kesintisi nedeniyle de giderek zorlaşıyor.
Hastanelerde hastalar, yeni doğan bebekler ölüyor.
İnsan hakları örgütleri elektrik kesintisi gibi cezai tedbirlerin savaş suçu olduğunu belirtiyor.
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF'in son açıklamasına göre, yakıt kıtlığı nedeniyle Gazze'deki elektrik arzı günde dört saate düşürüldü.
Bu elektrik tüm Gazzelileri aydınlatmıyor. Bazıları yaklaşık 3 aydır karanlığa mahkum.