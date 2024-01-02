Puslu 8.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 02.01.2024 11:40

Gazze'deki kampta 86 gün sonra ilk kez ışıklar yandı

İsrail Gazze'yi tam kuşatma altına aldı. Sivillerin üstüne sadece ölüm yağdırmıyor aynı zamanda Gazzelileri temel ihtiyaçlarından yoksun bırakıyor. Bölgede elektrik kısıtlı. Yerinden edilenlerin sığındığı bir kampa 86 gün sonra elektrik verildi.

İsrail Gazze'de katliam yapıyor. Ablukayla Filistinlileri ölüme terk ediyor.

Bombardımanlarla her an saldırı korkusuyla yaşayan Gazzelilerin yaşam şartları, elektrik kesintisi nedeniyle de giderek zorlaşıyor.

Hastanelerde hastalar, yeni doğan bebekler ölüyor.

İnsan hakları örgütleri elektrik kesintisi gibi cezai tedbirlerin savaş suçu olduğunu belirtiyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF'in son açıklamasına göre, yakıt kıtlığı nedeniyle Gazze'deki elektrik arzı günde dört saate düşürüldü.

Bu elektrik tüm Gazzelileri aydınlatmıyor. Bazıları yaklaşık 3 aydır karanlığa mahkum.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Gazze
Sıradaki Haber
İsrail Savaş ve Güvenlik Kabinesi saldırılar sonrası "Gazze planını" görüşecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:31
Munzur Vadisi'nde keşfedilen çan çiçeği türü literatüre kazandırıldı
12:24
TBMM'ye 'mahallelere nöbetçi cami olsun' başvurusu
12:26
Hasarlı otomobili forklift ile taşıdılar
12:29
Tokyo'da pistteki yolcu uçağı yanıyor: 300'den fazla yolcu bulunuyor
12:19
2023 yılında 3 bin 59 eser evine döndü
12:04
Türk girişimciler Las Vegas’ta teknoloji şovu yapacak
Çocukluğunda okumasına izin verilmedi, 64 yaşında üniversiteyi kazandı
Çocukluğunda okumasına izin verilmedi, 64 yaşında üniversiteyi kazandı
FOTO FOKUS
Hasarlı otomobili forklift ile taşıdılar
Hasarlı otomobili forklift ile taşıdılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ