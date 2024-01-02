ABD, İsrailli bakanların 'Gazzelilerin yerinden edilmesine' dair açıklamalarını reddetti

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, konuya ilişkin X hesabından açıklama yaptı.

Miller, ülkesinin, İsrailli bakanlar Smotrich ve Ben Gvir'in, Filistinlilerin Gazze'den kitlesel olarak yerlerinden edilmelerine dair açıklamalarını "kışkırtıcı ve sorumsuz" bularak reddettiğini bildirdi.

Ben-Gvir ve Smotrich'in açıklamaları

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, "Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerine destek verdiklerini" açıklamıştı.

Ben-Gvir, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, göç edecek Filistinlilerin yerleşimi konusunda, "Dünyada bizlere yardım edecek ortaklarımız var." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail ordu radyosuna göre konuya ilişkin aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich de "Gazze Şeridi için doğru çözüm, mülteci almayı kabul eden ülkelere gönüllü göçün teşvik edilmesidir." demişti.