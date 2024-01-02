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Dünya
AA 02.01.2024 23:40

Venezuela, İngiliz savaş gemisinin Guyana'daki tartışmalı sulardan çekildiğini duyurdu

Venezuela, komşu ülke Guyana ile anlaşmazlık yaşadığı tartışmalı sulara askeri gemi gönderen İngiltere'nin bölgeden çekildiğini duyurdu.

Venezuela, İngiliz savaş gemisinin Guyana'daki tartışmalı sulardan çekildiğini duyurdu

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Atlantik bölgesindeki Paria Körfezi'nde gerçekleştirilen "Antonio Sifontes 2023 Askeri Tatbikatı"nın, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun emriyle sona erdiğini kaydetti.

İngiltere'nin Guyana'ya destek amacıyla tartışmalı sulara gönderdiği Kralliyet Donanmasına bağlı "HMS Trent" gemisinin bölgeden çekildiğini belirten Lopez, bunun üzerine Venezuela'nın da böyle bir adım attığını bildirdi.

Lopez, Venezuela'nın egemenlik haklarını "daima" savunacaklarını kaydederek, "Bugün şüphesiz bölgede barışın garantisi olan Argyle Anlaşmasına saygı duyulmasını umuyoruz. Her türlü provokasyona karşı tetikte olacağız." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

İngiltere, Esequibo bölgesi anlaşmazlığında Venezuela'ya karşı eski sömürgesi Guyana'ya destek amacıyla Kraliyet Donanmasının Karayipler'de bulunan "HMS Trent" gemisini 26 Aralık 2023'te bölgeye göndermişti.

Maduro tepki göstermişti

Devlet Başkanı Maduro, 28 Aralık'taki konuşmasında, orduya Atlantik Okyanusu'nda "savunma durumuna" geçmesi talimatını verdiğini vurgulayarak, "Tehditlere orantılı yanıt veriyoruz, bugün bir açıklama yayımladık ve tüm eylemlerimizi saklı tutuyoruz." demişti.

Venezuela ve Guyana, güç kullanmama konusunda anlaşmıştı

Maduro ile Guyana Devlet Başkanı Irfaan Ali, Karayipler'de ada ülkesi Saint Vincent ve Grenadinler'de 14 Aralık'ta bir araya gelmişti.

Guyana ve Venezuela, petrol zengini ihtilaflı Esequibo bölgesindeki gerilimi çözmek için "güç kullanmama" konusunda anlaşmıştı.

Venezuela'da yapılan ve Esequibo bölgesinin bu ülkeye ait olduğu yönünde sonuçlanan referandumun ardından harekete geçen Venezuela yönetimi, Guyana'nın yaklaşık 4'te 3'üne karşılık gelen bölgeyi kontrolü altına alma tehdidinde bulunmuştu.

Esequibo uyuşmazlığı

Venezuela ile Guyana arasındaki Esequibo bölgesi anlaşmazlığı, Guyana'nın bağımsızlığından önceki döneme dayanıyor.

Guyana'nın İngiliz sömürgesi olduğu dönemde, 1899 tarihli sınır tahkimi kararına göre Esequibo Nehri, Guyana'nın batı sınırı olarak belirlenmişti ancak bağımsızlığını 1966'da kazanan ve 1970'te İngiliz Milletler Topluluğu'na dahil olan Guyana, bu sınırı tanımayarak Esequibo'nun kendisine ait olduğunu ilan etmişti.

​​​​​​​Halihazırda Esequibo bölgesi veya Guyana Esequiba olarak bilinen bölge, Guyana'nın ortalarında bulunan Esequibo Nehri'nin batısında, ülkenin ise kuzeyinde yer alıyor.

Bölgenin doğal kaynaklar açısından son derece zengin olduğu belirtiliyor.

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