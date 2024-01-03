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Dünya
AA 03.01.2024 04:21

Nijerya'da Boko Haram saldırıları: 12 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırılarda 12 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Nijerya'da Boko Haram saldırıları: 12 kişi hayatını kaybetti

Borno Polis Halkla İlişkiler Görevlisi Nahum Daso Kenneth, yaptığı açıklamada, eyaletin Chibok bölgesindeki Gatamarwa ve Tsiha'ya gelen Boko Haram üyelerinin etrafa ateş açtığını belirtti.

Kenneth, saldırılarının ardından 12 kişinin cesedinin tespit edildiğini, 1 kişinin kaçırıldığını kaydetti.

Saldırılarda teröristlerin halkın gıda ürünlerini gasbettiğini aktaran Kenneth, teröristlerin çok sayıda evi kundaklandığını da ifade etti.

Kenneth, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, olaya ilişkin soruşturmalar başlatıldığını belirtti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

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Nijerya Terör Saldırısı
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