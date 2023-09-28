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Dünya
İHA 28.09.2023 00:54

Mekke’deki Kraliyet Saat Kulesi'ne yıldırım düştü

Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde etkili olan şiddetli yağış sırasında Kraliyet Saat Kulesi'ne yıldırım düştü. Şiddetli yağışa rağmen Kabe’de bulunan Müslümanların ise ibadetlerine devam ettiği görüldü.

Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde şiddetli yağış etkili oldu.

Mekke’deki dünyanın en yüksek yapılarından biri olan 601 metre yüksekliğe sahip olan Kraliyet Saat Kulesi'ne yıldırım düştü, gecenin gündüze döndüğü anlar kameraya yansıdı.

Şiddetli yağışa rağmen Kabe’de bulunan Müslümanların ise ibadetlerine devam ettiği görüldü.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, etkili olan şiddetli yağış ve sellere karşı Suudi halkını ve turistleri uyarırken, elektrik akımını ileten metal nesnelerle temastan kaçınılması çağrısında bulundu.

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Mekke’deki Kraliyet Saat Kulesi'ne yıldırım düştü
Mekke’deki Kraliyet Saat Kulesi'ne yıldırım düştü
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