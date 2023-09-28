Namibya "kuş gribi" nedeniyle, Güney Afrika'dan tavuk ithalatını durdurdu

Namibya Tarım, Su ve Toprak Reformu Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 18 Nisan-5 Eylül tarihleri arasında 49 kuş gribi vakasının tespit edildiği Güney Afrika'dan her türlü tavuk ürünü ithalatının askıya alındığı duyuruldu.

Açıklamada, Güney Afrika'dan tavuk ithalatına yönelik tüm resmi izin belgelerinin bugünden itibaren iptal edildiği ve bu belgelerin derhal iadesinin istendiği belirtildi.

Güney Afrika'da kuş gribi nedeniyle nisan ayından bu yana milyonlarca tavuk imha edildi.

Tavuk üreticileri ülkede olası yumurta kıtlığı konusunda uyarılarda bulunuyor.