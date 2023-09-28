Parçalı Bulutlu 20.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.09.2023 00:47

Namibya "kuş gribi" nedeniyle, Güney Afrika'dan tavuk ithalatını durdurdu

Namibya'nın, kuş gribi görülen komşu ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'nden her türlü tavuk ürünün ithalatını durdurduğu bildirildi.

Namibya "kuş gribi" nedeniyle, Güney Afrika'dan tavuk ithalatını durdurdu

Namibya Tarım, Su ve Toprak Reformu Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 18 Nisan-5 Eylül tarihleri arasında 49 kuş gribi vakasının tespit edildiği Güney Afrika'dan her türlü tavuk ürünü ithalatının askıya alındığı duyuruldu.

Açıklamada, Güney Afrika'dan tavuk ithalatına yönelik tüm resmi izin belgelerinin bugünden itibaren iptal edildiği ve bu belgelerin derhal iadesinin istendiği belirtildi.

Güney Afrika'da kuş gribi nedeniyle nisan ayından bu yana milyonlarca tavuk imha edildi.

Tavuk üreticileri ülkede olası yumurta kıtlığı konusunda uyarılarda bulunuyor.

ETİKETLER
Güney Afrika Kuş Gribi
Sıradaki Haber
Pakistan, Rusya'dan 100 bin tonluk ilk LPG sevkiyatını teslim aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:01
Burkina Faso'da darbe girişimi başarısız oldu
01:05
Mekke’deki Kraliyet Saat Kulesi'ne yıldırım düştü
00:36
ABD: Karabağ'da uluslararası bir gözlem misyonu hakkında müttefiklerle çalışacağız
00:26
Karacadağ'ın eteğinde volkanik arazide pirinç hasadı
00:46
Pakistan, Rusya'dan 100 bin tonluk ilk LPG sevkiyatını teslim aldı
00:09
BM: Suriye'de mevcut durumu sürdüremeyiz
Birleşik Krallık Edinburgh Dükü Prens Edward, Anıtkabir'i ziyaret etti
Birleşik Krallık Edinburgh Dükü Prens Edward, Anıtkabir'i ziyaret etti
FOTO FOKUS
Mekke’deki Kraliyet Saat Kulesi'ne yıldırım düştü
Mekke’deki Kraliyet Saat Kulesi'ne yıldırım düştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ