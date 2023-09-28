Pakistan, Rusya'dan 100 bin tonluk ilk LPG sevkiyatını teslim aldı

Rusya’nın İslamabad Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, İran üzerinden Pakistan’a 100 bin tonluk ilk LPG sevkiyatının gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, bir sonraki sevkiyat için görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

Pakistan, enerji kaynaklarını çeşitlendirmeye çalışıyor

Pakistan, ham petrolün yüzde 70'ini ithal ediyor. İthal edilen ham petrol, rafine edilerek ülkenin ihtiyacına göre kullanışlı ürünlere dönüştürülüyor.

İslamabad, ham petrolü büyük oranda Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten ithal ediyor.

Petrol fiyatlarındaki küresel artışın ardından Pakistan, ham petrol ithal kaynaklarını çeşitlendirmek için girişimlere başlamıştı.

Dünyanın en büyük ham petrol üreticileri arasında yer alan Rusya, Pakistan'a indirimli fiyattan ham petrol temin etme teklifinde bulunmuştu.

Ocak 2023'te Moskova ve İslamabad, Pakistan'ın artan yerel ve endüstriyel enerji ihtiyacını karşılamak için bu ülkeye indirimli fiyat üzerinden petrol ve doğal gaz sağlanması konusunda mutabık kalmıştı.

Yetkililer, Pakistan'ın ham petrol ihtiyacının yüzde 35'ini Rusya'dan karşılayacağını ve Moskova'ya ödemenin Çin Bankası aracılığıyla yuan ile yapılacağını duyurmuştu.

Pakistan'ın, Rusya'dan ithal ettiği 100 bin ton ham petrolün 45 bin tonluk kısmını taşıyan ilk gemi 11 Haziran'da Karaçi'ye ulaşmıştı.

Pakistanlı yetkililer, temmuzdan itibaren de Azerbaycan'ın indirimli fiyattan her ay Pakistan'a bir sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) kargosu tedarik edileceğini açıklamıştı.