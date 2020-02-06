Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Mehmetçik Türkmen aileye şefkat elini uzattı
Barış Pınarı bölgesindeki Mehmetçik, Rasulayn'ın Mezcit köyünde yaşayan Türkmen ailenin hastaneye tahliyelerini sağladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesindeki köylerde Suriyelilere destek oluyor.
İhtiyaç sahiplerine şefkat elini uzatmaya devam eden Mehmetçik, Rasulayn’ın Mezcit köyünde yaşayan Türkmen aileyi sağlık taramasından geçirerek hastaneye tahliyelerini sağladı.
Görüntüler ise MSB'nin Twitter hesabından paylaşıldı.
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