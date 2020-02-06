Fırtına nedeniyle Mostar'da bazı ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu, çok sayıda ağaç devrildi; şehirde ciddi hasar meydana geldi.

[Fotoğraf: AA]

Öte yandan, ülkenin orta, kuzey ve doğu kesimlerinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı, özellikle kara yolu ulaşımında aksaklıklara neden oldu.

Yoğun kar nedeniyle bazı şehirler arası yollar trafiğe kapatılırken, yük taşıyan araçların zincirsiz yola çıkmalarına izin verilmedi.

[Fotoğraf: AA]

Yerel medyadaki haberlerde, özellikle ülkenin yüksek kesimlerinde rüzgarın da etkisiyle kar yığınlarının yer yer 2 metreye ulaştığı, çok sayıda köyde elektrik ve su kesintilerinin de yaşandığı bildirildi.