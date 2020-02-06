Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait bir güvenlik şirketi, Sudanlı gençleri kandırarak Libya'daki iç savaşta darbeci Hafter'in hizmetine verdi. Gençler ve aileleri durumdan şikayetçi olunca, olay basına yansıdı.

Söz konusu şirket olayın üstünü kapatmak isterken, Birleşik Arap Emirlikleri zor duruma düştü.

Birleşik Arap Emirlikleri, Ortadoğu'daki saldırgan dış politikasını sürdürmek için her yolu deniyor. Bu kez, Sudanlı gençleri güvenlik görevlisi olacakları vaadiyle kandırarak Libya'ya götürdü.

Black Shield

Suçlamaların odağında Black Shield adlı bir güvenlik şirketi var.

Ülkelerindeki yoksulluk nedeniyle yurtdışında iş arayan 19-20 yaşlarındaki yüzlerce Sudanlı genç, önce Birleşik Arap Emirlikleri'ne götürüldü.

Sudanlı gençler, verilen askeri eğitimin ardından, Libya'ya götürüldü.

500 dolar maaş karşılığında darbeci Hafter'in kontrolündeki Bingazi ve çevresindeki petrol sahalarını korumakla görevlendirildi.

Bu duruma, Sudanlı aileler tepki gösterdi. Hartum'da gösteriler düzenledi.

Tazminat istiyorlar

Tepkiler üzerine gençler ülkelerine geri gönderildi. Black Shield şirketinin temsilcisi ile görüşen gençler kişi başı 30 bin dolar tazminat talep etti.

Şirket, üstünü örtmek isterken, olay basına yansıdı.

Sudan basınında yer alan haberlere göre, şirket, konunun Türkiye ve Katar medyası tarafından gündeme getirildi, bu da Birleşik Arap Emirlikleri'ni zor duruma düşürdü.