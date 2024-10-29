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Dünya
AA 29.10.2024 16:43

McDonald's'ın küresel satışları üçüncü çeyrekte de geriledi

ABD'li hızlı servis restoran zinciri McDonald's'ın küresel satışları, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 1,5 azalırken, üst üste 2'nci çeyrekte düşüş kaydetti.

McDonald's'ın küresel satışları üçüncü çeyrekte de geriledi

McDonald's, 2024'ün üçüncü çeyreğine ait bilançosunu açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, McDonald's'ın küresel karşılaştırılabilir satışları bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 1,5 azaldı. Böylece şirketin satışlarında üst üste ikinci çeyrekte düşüş kaydedildi.

Söz konusu dönemde restoran zincirinin ABD satışları yüzde 0,3 artarken, "Uluslararası İşletilen Piyasalar" segmenti satışları yüzde 2,1 ve franchising haklarını stratejik ortaklara lisansladığı restoranların bulunduğu "Uluslararası Gelişmiş Lisanslı Pazarlar" segmenti satışları yüzde 3,5 düştü.

Bilanço açıklamasında, "Orta Doğu'daki savaşın devam eden etkisi ve Çin'deki olumsuz karşılaştırılabilir satışlar, Latin Amerika'daki karşılaştırılabilir olumlu satışlarla dengelendi" değerlendirmesi yer aldı.

McDonald's, Fransa ve İngiltere'de de satışlarının düştüğünü bildirdi.

McDonald's'ta E.Coli salgını 13 eyalete yayıldı
McDonald's'ta E.Coli salgını 13 eyalete yayıldı

Şirketin geliri arttı, karı düştü

McDonald's'ın geliri, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artarak 6,87 milyar dolar oldu. Şirketin geliri, bu dönemde 6,82 milyar dolar olan piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Şirketin net karı ise üçüncü çeyrekte yüzde 3 azalışla 2,26 milyar dolara geriledi. Şirket geçen senenin aynı döneminde 2,32 milyar dolar kar elde etmişti.

Geçen senenin üçüncü çeyreğinde 3,17 dolar olan şirketin hisse başına karı da 2024'ün aynı döneminde 3,13 dolara geriledi.

McDonald's Üst Yöneticisi (CEO) Chris Kempczinski, finansal sonuçlara ilişkin açıklamasında, tüketicilerin harcamaları konusunda dikkatli olmaya devam ettiğini belirtti.

Şirket, İsrail'e destek veren uluslararası firmalara yönelik boykottan olumsuz etkilenmişti

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle boykotların hedefi haline gelen McDonald's'ın finansal sonuçları, geçen yılın son çeyreğinden itibaren olumsuz etkilenmişti.

Restoran zincirinin geliri, geçen yılın son çeyreğinde Orta Doğu'daki çatışmaların şirketin satışlarını etkilemesiyle piyasa beklentilerinin altında kalırken, bu yılın ilk çeyreğinde Orta Doğu'daki restoranlarını da içeren pazar grubundaki satışları gerilemişti.

McDonald's'ın küresel karşılaştırılabilir satışları, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1 azalarak 2020'den bu yana ilk kez düşmüştü.

Şirketin küresel satışları üçüncü çeyrekte de yüzde 1,5 ile son 4 yılın en büyük düşüşünü kaydetmiş oldu.

McDonald's, geçen hafta bazı restoranlarında üretilen hamburgerlerde koli basili (E.Coli) bakterisinin tespit edilmesinin ardından hisselerinde sert kayıplar yaşamıştı.

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