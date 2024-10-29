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Dünya
AA 29.10.2024 16:29

Soykırımcı İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan Hizbullah'ın yeni liderine suikast iması

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hizbullah'ın yeni Genel Sekreteri seçilen Naim Kasım'a suikast imasında bulundu.

Soykırımcı İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan Hizbullah'ın yeni liderine suikast iması
[Fotograf: AFP]

Gallant, sosyal medya hesabından Kasım'ın Hizbullah'ın yeni lideri seçilmesine ilişkin paylaşım yaptı.

Kasım'ın fotoğrafının yer aldığı paylaşımda Gallant, "Geçici atama. Uzun süre değil" ifadelerini kullandı.

Hizbullah'tan bugün yapılan açıklamada, Hizbullah Şura Konseyi'nin Kasım'ı yeni Genel Sekreter olarak seçtiği belirtilmişti.

Naim Kasım, daha önce Hizbullah Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybetmişti.

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