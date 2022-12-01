Mauna Loa yanardağı 38 yıl sonra harekete geçti.

Yanardağdaki lav akışının görüntüleri farklı açılardan kaydedildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), dünyanın en büyük aktif yanardağında yaşanan patlamanın çok dinamik olabileceği ve akış yönü ile hızının değişebileceğine ilişkin ada sakinlerini uyarmıştı.

Hawaiian Volkan Gözlemevinden Ken Hon, 38 yıl sonra meydana gelen büyük patlamanın ardından artçı depremler yaşandığını aktardı.