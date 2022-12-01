Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe 09:05Son Güncelleme: Kaynak: Reuters, AA
Mauna Loa'daki lav akışı havadan görüntülendi
ABD'nin Hawaii eyaletinde yer alan, dünyanın en büyük aktif yanardağı Mauna Loa'daki lav akışı havadan görüntülendi.
Mauna Loa yanardağı 38 yıl sonra harekete geçti.
Yanardağdaki lav akışının görüntüleri farklı açılardan kaydedildi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), dünyanın en büyük aktif yanardağında yaşanan patlamanın çok dinamik olabileceği ve akış yönü ile hızının değişebileceğine ilişkin ada sakinlerini uyarmıştı.
Hawaiian Volkan Gözlemevinden Ken Hon, 38 yıl sonra meydana gelen büyük patlamanın ardından artçı depremler yaşandığını aktardı.
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