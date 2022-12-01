Eyaletteki BR 367 otoyolunda meydana gelen heyelanda, yaklaşık 20 otomobil ile kamyonun sürüklendiği açıklandı.

Acil durum yetkilisi Manoel Vasco, yaptığı açıklamada, kurbanların sayısının tam olarak bilinmesinin zor olduğunu, sayıları 30 ila 50 olarak tahmin edilen kayıp kişileri arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

[Fotoğraf: Reuters]

Arama-kurtarma personeli, kötü hava koşullarının çalışmaları zorlaştırdığına dikkat çekerken olay yerinden paylaşılan fotoğraflar, heyelanın büyüklüğünü ortaya koydu.

[Fotoğraf: Reuters]

Çalışmalarda, hayatta kalanların tespiti için ısı dedektörlü dronların kullanıldığı bilgisi paylaşıldı.