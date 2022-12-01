AB Komisyonunun iç pazardan sorumlu üyesi Thierry Breton, Twitter'ı satın alan Elon Musk'a, gelecek yıl yürürlüğe girecek Dijital Hizmetler Yasası'na dair uyarıda bulundu.

Görüntülü görüşme yapan ikili, Twitter'ın yasaya uyma konusundaki hazırlığını değerlendirdi.

Breton, sosyal medya platformunun, yeni kurallara uyma çabalarını ciddi şekilde artırmak zorunda kalacağını belirterek, "önlerinde çok işin bulunduğunu" söyledi.

Yeni yasa kapsamında teknoloji şirketlerinden; terörün teşviki, cinsel istismar, nefret söylemi ve dolandırıcılık gibi konularda daha iyi denetim sağlamaları bekleniyor.

Elon Musk, bugün yaptığı açıklamada, Twitter'daki spam/dolandırıcı hesapların temizlenmeye başladığını belirtmişti.