Musk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Twitter, çok sayıda spam/dolandırıcı hesabı temizliyor. Bu nedenle takipçi sayınızın düştüğünü görebilirsiniz." ifadesini kullandı.

Twitter is purging a lot of spam/scam accounts right now, so you may see your follower count drop — Elon Musk (@elonmusk) December 1, 2022

Elon Musk, toplam kaç hesabın silindiğine dair bilgi paylaşmadı.

Ünlü milyarder, geçen hafta yaptığı açıklamada, platformun günlük ortalama 259,4 milyon kullanıcıyla "aktif kullanıcı rekoru" kırdığını duyurmuştu.