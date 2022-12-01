Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe 07:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Musk'tan Twitter kullanıcılarına: Takipçi sayınız azalabilir
Twitter'ı satın alan Elon Musk, platformdaki spam ve dolandırıcı hesapların temizlendiğini belirterek kullanıcıların takipçi sayılarının azalabileceğini açıkladı.
Musk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Twitter, çok sayıda spam/dolandırıcı hesabı temizliyor. Bu nedenle takipçi sayınızın düştüğünü görebilirsiniz." ifadesini kullandı.
Twitter is purging a lot of spam/scam accounts right now, so you may see your follower count drop— Elon Musk (@elonmusk) December 1, 2022
Elon Musk, toplam kaç hesabın silindiğine dair bilgi paylaşmadı.
Ünlü milyarder, geçen hafta yaptığı açıklamada, platformun günlük ortalama 259,4 milyon kullanıcıyla "aktif kullanıcı rekoru" kırdığını duyurmuştu.
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